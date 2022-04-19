Аналитик Блохин прокомментировал слова Трампа о переговорах России и Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной необходимы. Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT назвал слова Трампа внутриполитической игрой.

Он отметил, что Украина для Трампа «никогда не была в приоритете» — в том числе и тогда, когда он был президентом.

«Понятно, что сейчас он пытается получить политические очки, возможно, путём повторения того, что говорит Байден. <…> Это заявление надо рассматривать сугубо как внутриполитическую игру», — считает эксперт.