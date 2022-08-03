Отношения между США и Зеленским назвали глубоко недоверительными

Между американскими властями и президентом Украины Владимиром Зеленским сложилось глубокое недоверие. Об этом в своей статье для The New York Times написал колумнист Томас Фридман.

В своем материале Фридман выступил с критикой прилетевшей на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он назвал ее визит на остров совершенно безрассудным. В качестве одного из аргументов колумнист привел ситуацию на Украине. По его словам, конфликт абсолютно не завершен, нестабилен и может преподнести опасные сюрпризы. Фридман подчеркнул, что Пелоси выбрала наихудшее время для своей поездки.

«В частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — написал он.

Автор публикации добавил, что на Украине творятся «забавные дела» и напомнил о необъясненных отставках генпрокурора страны и главы СБУ. Статью попросили прокомментировать координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби. Тот лишь повторил слова президента США Джо Байдена о восхищении отвагой Зеленского.