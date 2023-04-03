Эксклюзив 03 апреля 2023, 12:57 «Второй Мариуполь для Украины». Дандыкин — о поднятии флага России над Артемовском Капитан Дандыкин сравнил поднятие ВС РФ флага над Артемовском с Мариуполем для Украины РИА «Новости»

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Символом второго Мариуполя для украинских властей можно назвать поднятие российского флага над Артемовском. Такое мнение в беседе с «360» высказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Алексеевич Дандыкин.

По словам военного эксперта, поднятие российского флага над администрацией в Артемовске очень символичный момент. Он отметил, что здание представляет киевскую власть. Дандыкин также сравнил это с поднятием флага над Рейхстагом во время Великой Отечественной войны и с Мариуполем для Украины.

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«Рейхстаг — символ германского фашизма и столицы рейха. Наши подняли флаг и с той поры флаг стал знаменем Победы», — добавил он.

Дандыкин отметил, что бои будут продолжаться, поскольку противник цепляется за каждый подъезд. При этом он подтягивает резервы и несет огромные потери. По его словам, Артемовск станет переломным моментом для киевского режима. Он добавил, что российские войска уже почти захлопнули котел, дальше пойдут на другие города: Часов Яр, Константиновку и так далее.

«Это такой момент, за который цепляется сейчас и Зеленский. Он об этом уже заявил. На Западе говорят, что после этого Донецкое направление посыпаться. Я думаю, не сразу посыпется, но уже близко к завершению марьинской эпопеи», — пояснил он.

Дандыкин добавил, что украинские войска попробуют наступать. По его словам, они уже формируют ударный кулак из танков советского и западного производства. Эксперт предположил, что атака украинских войск на одном из направлений начнется в конце апреля, когда этому будет способствовать погода.