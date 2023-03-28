Мир 28 марта 2023, 00:19 Охота за «зверьем». В масштабном наступлении ВСУ сомневаются даже на Западе Военный эксперт Дандыкин: бойцы ВС РФ изучили слабые места поставляемых на Украину танков Википедия

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Обещанные немецким правительством танки Leopard 2 прибыли на Украину. А из Великобритании вернулись украинские танковые экипажи, которые завершили обучение по управлению Challenger 2. Предполагается, что подготовленных бойцов задействуют в боях с российской армией. Несмотря на все вышеперечисленное, по мнению западной прессы, ВСУ не смогут начать атаку в стиле НАТО. Если поставленное вооружение и появится на поле боя, то начнется настоящая охота российских танкистов и летчиков за «зверьем».

Прибытие Leopard 2 на Украину

Германия предоставила Украине 18 танков Leopard 2, сообщило немецкое издание Der Spiegel. Авторы материала сослались на анонимные источники. Танки, как отмечается, передали примерно через два месяца после того, как немецкие власти приняли решение о поставках.

Википедия

Кроме того, в зону боевых действий прибыло около 40 боевых машин пехоты Marder. Точный маршрут поставок вооружения держат в секрете из соображений безопасности.

Подтвердил получение бронетехники от США, Великобритании и ФРГ и министр обороны Украины Алексей Резников.

Возвращение украинских танкистов из Великобритании

Танковые экипажи Украины прошли в Великобритании обучение по управлению британскими танками Challenger 2. Как заявили в британском Минобороны, украинские бойцы вернулись на родину.

Солдаты ВСУ несколько недель тренировались совместной боевой работе на Challenger 2. По данным газеты Daily Mail, подготовленных бойцов хотят в ближайшие недели задействовать в боях с российской армией.

Невысокие оценки «наступления ВСУ»

Западная пресса не слишком верит в возможность ВСУ начать наступление в стиле НАТО, даже несмотря на обученных военных и поставки западной техники.

РИА «Новости»

Как отметила газета The Wall Street Journal, наступление в стиле Североатлантического альянса предполагает массированный воздушный удар с использованием самолетов и крылатых ракет.

Но число истребителей и боевых вертолетов в арсенале украинских военных ограничено, напомнил американский полковник в отставке Джон Нагл. ВСУ, по его мнению, не будут рисковать этой техникой в лобовой атаке.

Опрошенные изданием эксперты считают, что Киев может предпринять крупную атаку с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования. И только после, по их предположениям, возможно масштабное наступление сухопутных войск, но и оно будет отличаться от стандартов НАТО.

«Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество», — указали в материале.

Молитвы на «нечисть с крестами на броне»

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» отметил, что поляки тоже отправили танки, англичане — свои устаревшие Challenger «тоже подкинут». Не останутся в стороне и немцы, хотя Германия вряд ли передаст Украине самую современную бронетехнику.

Pxhere

«По степи танкам идти — это значит быть уничтоженными», — отметил военный эксперт.

Когда появится обещанное вооружение, добавил Дандыкин, начинается охота российских танкистов и летчиков за этим «зверьем».

Они уже, я так понимаю, изучили слабые места в танках, как это делали наши предки во время Великой Отечественной войны, когда изучали слабые места «Пантер», «Тигров» и так далее. <…> Посмотрели и будут готовиться. Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

Военный эксперт не исключил возникновение дуэльных ситуаций и допустил уничтожение техники с воздуха. Поставленным танкам придется пройти проверку черноземом: эти машины, пояснил Дандыкин, намного тяжелее отечественных.

«Вот будет показателен бой наших Т90 СМ как одних из лучших танков в мире, других модернизируемых танков. Ну, и самое главное, работать будут и другие: артиллеристы, и конечно же, это авиация, беспилотники», — сказал он.

По мнению Дандыкина, это в какой-то степени важный момент тактического и морального уровня.

«Уже много что было: молились в Киеве на Javelin, молились на HIMARS, теперь вот они молятся на всю эту нечисть с крестами на броне, которую в общем-то били <…> их предшественники, выходцы с Украины, которые воевали [в Великой Отечественной войне] в составе Красной армии», — заключил собеседник «360».