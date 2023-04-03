Важное 03 апреля 2023, 00:38 Флаг России подняли над администрацией Артемовска — Пригожин Пригожин: российский флаг подняли над администрацией Артемовска РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

«Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — отметил он.

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По словам Пригожина, юридически город взял. Противник сейчас сосредоточился в западных районах населенного пункта.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что бойцы ВСУ несут серьезные потери в Артемовске, однако российские силы ждет огромный объем боевой работы для освобождения города. При этом Пригожин отметил, что город обязательно будет взят.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время проведения творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным Минздрава, 30 человек получили ранения. По предварительной версии, взрывчатка находилась в статуэтке, которую одна из посетительниц принесла блогеру в качестве подарка.