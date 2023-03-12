Спецоперация 12 марта 2023, 10:18 ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Орехово-Василевку — СМИ «Военная хроника»: Орехово-Василевка могла перейти под контроль ЧВК «Вагнер» 12 марта РИА «Новости»

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Освобождение Орехово-Василевки от ВСУ могло произойти утром 12 марта. Такими предварительными данными поделились в Telegram-канале «Военная хроника».

Авторы издания не привели информации об источниках этих сведений. Однако они сказали, что Орехово-Василевка перешла под контроль ЧВК «Вагнер».

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Это село расположено в 15 километрах от населенного пункта Часов Яр. По словам журналистов, в этой зоне спецоперации ведется зачистка района от украинских военнослужащих.

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Согласно данным авторов этого сообщения, после полного освобождения этого региона члены ЧВК «Вагнер» перейдут к работе над другими задачами. Среди них — закольцовывание укрепрайона ВСУ около Часова Яра. Авторы Telegram-канала сказали, что эти наступательные маневры произведут сразу с двух направлений: с юга и севера. В первом случае закольцовывание начнут из локаций около Красного (Ивановского) и Ступочек. Во втором наступление пройдет с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Новомарково.