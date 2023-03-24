Эксклюзив 24 марта 2023, 22:49 Зеленский заставит ВСУ стоять в Артемовске до последнего украинца Украинский политик Олейник: Зеленский надеется на прямое вмешательство Польши в конфликт РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен удержать Артемовск любой ценой до выборов — такая информация появилась в Telegram-каналах. Некоторые пишут, что украинский лидер одобрил план генерала на использование резервов и мобилизованных для деблокады города. Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», насколько эти планы выполнимы и на что рассчитывает Зеленский. Собеседник издания также прокомментировал слухи, что «религиозные качели» вокруг Киево-Печерской лавры призваны затмить информационный фон от «бахмутской мясорубки».

Далее — прямая речь.

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Артемовск — второй Мариуполь?

Мы не знаем, что будет даже через минуту-две и завтра, а тем более на март месяц. Я не знаю таких людей, которые могли бы дать прогнозы, это первое. Только один господь Бог знает, что будет происходить.

А почему Артемовск? Дело в том, что произошла сакрализация этого города, точно так же, как Мариуполя, когда тот же Зеленский сказал, что Мариуполь — это сердце, если оно перестанет биться, то будут проблемы.

Ну перестало биться сердце, теперь — Артемовск. «Это непреступный город», «Мы здесь будем стоять» и так далее. И внешние игроки понимают, что [грядет] сдача Артемовска. Запад воспринимает любое мероприятие как предприятие экономическое: если теряете территории, зачем давать деньги? Ведь не случайно уже говорят, что в европейских странах, да и самой Америке, появляется усталость от боевых действий, этих финансовых обязательств.

В Америке качают тему республиканцы, что, мол, вы выписали чек без указания суммы, предъявляя претензии демократам. А в Европе тоже многие заявляют, что не в состоянии выдерживать такой темп поддержки Украины.

Буквально абсолютно свежий пример — это заявление только что избранного президента Чехии. Казалось бы, военный, натовский генерал: «Мы не можем продолжать такие же темпы без ущерба собственной национальной безопасности». Поэтому, не удержав Артемовск, не могут требовать деньги. Это первое.

Второе, Артемовск имеет внутреннее значение. Потому что сколько там уже потерь украинских солдат, что если будет потеря Артемовска, то понятно, что будет не просто устраивать облавы на призывы. Я думаю, будут расстреливать просто. Люди будут отказываться участвовать в этом, понимая, что следующий город точно также будет потерян, как Мариуполь и Артемовск.

Поэтому у Зеленского нет другого выхода — он готов бороться до последнего украинца, лишь бы продержаться.

Зеленский рассчитывает на Польшу

На что он рассчитывает? Он реально рассчитывает на то, что вступит в этот конфликт хотя бы не НАТО, то Польша. Неслучайно об этом говорил посол Польши, что Польша может вступить в конфликт. Предупреждал и премьер-министр Венгрии Орбан, что одна из стран может вне НАТО войти в конфликт на стороне Украины. Но это страна, предположительно больше, она сейчас увеличит мобилизационный ресурс. Ее сейчас накачивает техникой Запада, в том числе танками Abrams американскими, южнокорейскими танками, 1000 штук они там закупили, и так далее.

Поэтому Зеленскому, как в том рассказе о мальчише-кибальчише: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». А там посмотрим, что будет.

Не вижу другого варианта развития событий, по той причине, что ресурс Украины ограничен, сколько бы оружия ни давали. Главный ресурс — это люди, а люди не хотят сражаться.

«Религиозные качели» вокруг Киево-Печерской лавры

Давайте так, мухи отдельно, котлеты отдельно. Потому что конфликт по православию — это отдельно, независимо от того, будут успехи в Артемовске или не будут. Этот конфликт носит иной характер, мировоззренческий. И сегодня власть буквально озверела. Такое бывает, когда почувствуешь вседозволенность. Что погубит всегда, из истории: «Жадность фраера погубила».

Вот здесь он почувствовал, что Украина находится в беспомощном состоянии, и решил воевать не просто со священниками, которым могли предъявить отдельные претензии, а с церковью. Простые люди, в том числе те, которые служат в вооруженных силах, они заявляют: «Вы что делаете, ребята? Как это поменяйте церковь? Меня в этой церкви крестили — что, я буду неправильно крещенный, да? Венчали — что, буду неправильно венчанный?»

Это еще один фронт, который развязал Зеленский, не понимая до конца. Когда господь Бог хочет наказать, он лишает разума. Открыл второй фронт против собственного народа. Вот тут он и попадет в серьезный передел.

Поэтому Артемовск — абсолютно отдельное отношение с точки зрения последствия в отношении того, что сейчас происходит, делается из православия. Уничтожая по сути православие. Но его уничтожить невозможно.