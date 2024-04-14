Спецоперация 14 апреля 2024, 01:50 ВСУ ударили по Токмаку натовскими бомбами GLSDB РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области бомбами малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанными в странах НАТО. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group. Несмотря на то, что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США», — уточнил источник.

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О применении подобных боеприпасов стало известно после анализа осколков, обнаруженных на месте атаки ВСУ.

Украинские боевики обстреляли жилой сектор Токмака 12 апреля из реактивных систем залпового огня. В результате удара погибли 11 человек, в том числе ребенок, еще два человека числятся пропавшими без вести. Городская администрация уже составляет списки на выплату материальной помощи семьям погибших и раненых.

В субботу, 13 апреля, боевики ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске, работники получили тяжелые ранения.

Ранее в херсонском городе Алешки в результате обстрела ВСУ погиб мужчина и еще три человека получили ранения.