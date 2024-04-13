Важное 13 апреля 2024, 20:01 Стало известно состояние пострадавших после ракетной атаки ВСУ по Луганску Минздрав: раненные при атаке ВСУ в Луганске находятся в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Состояние девяти пострадавших в результате обстрела ВСУ машиностроительного завода в Луганске врачи оценили как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.

«Пациенты тяжелые. Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия», — отметила она.

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Министр подчеркнула, что всем раненым оказывают полный объем медицинской помощи.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о ракетном ударе в Луганске, в результате которого пострадали девять человек. Город обстреляли в субботу, 13 апреля. Предположительно, боевики ВСУ использовали для атаки дальнобойные ракеты ракеты Storm Shadow производства Великобритании.