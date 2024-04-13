Происшествия 13 апреля 2024, 21:12 Мужчина погиб при атаке ВСУ в херсонском городе Сальдо: при ударе ВСУ по городу Алешки погиб мирный житель и трое пострадали РИА «Новости»

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Боевики ВСУ обстреляли город Алешки, в результате погиб мужчина. Еще трое местных жителей получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины», — написал он.

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Глава региона отметил, что врачи госпитализировали с осколочными ранениями трех местных жителей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На прошлой неделе стали известно о двух погибших при атаке дронов на грузовик в Херсонской области. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что один из погибших после удара выжил, но его добили.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать с беспилотников Белгородскую и Тульскую области. Средства ПВО сбили пять дронов.