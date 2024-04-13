13 апреля 2024, 21:12
Мужчина погиб при атаке ВСУ в херсонском городе
Сальдо: при ударе ВСУ по городу Алешки погиб мирный житель и трое пострадали
Боевики ВСУ обстреляли город Алешки, в результате погиб мужчина. Еще трое местных жителей получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины», — написал он.
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Глава региона отметил, что врачи госпитализировали с осколочными ранениями трех местных жителей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На прошлой неделе стали известно о двух погибших при атаке дронов на грузовик в Херсонской области. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что один из погибших после удара выжил, но его добили.
Вооруженные силы Украины попытались атаковать с беспилотников Белгородскую и Тульскую области. Средства ПВО сбили пять дронов.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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