Происшествия 12 апреля 2024, 23:25 Ребенок погиб в Токмаке в результате обстрела со стороны ВСУ Балицкий: мирные жители погибли в Токмаке в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Мирные жители погибли в результате обстрела многоквартирных домов в Токмаке Запорожской области. Среди них — один ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал Балицкий.

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Сейчас на месте обстрела работают спасатели — они тушат пожар и разбирают завалы. В результате атаки без газа остались 25 частных домов и девять многоквартирных.

Губернатор пообещал, что региональные власти окажут помощь всем пострадавшим и родственникам погибших, и предупредил, что пока сохраняется угроза повторных ударов.

Ранее стало известно, что 10 пожарных пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики в результате взрыва беспилотника ВСУ.