Важное 13 апреля 2024, 13:48 Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 10 Балицкий: число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до 10 РИА «Новости»

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Число погибших в результате атаки ВСУ на город Токмак в Запорожской области увеличилось до 10. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате террористической атаки ВСУ на Токмак количество погибших увеличилось до 10. Из-под завалов спасатели извлекли тела ребенка и взрослого», — написал он.

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Балицкий добавил, что два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что после удара националистов по Токмаку спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, их отправили в областную больницу.

Националисты атаковали жилой район Токмака вечером в пятницу, 12 апреля, под огнем оказались многоквартирные дома. Изначально стало известно о восьми погибших, среди них было два ребенка.