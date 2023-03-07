Спецоперация 07 марта 2023, 08:36 ВСУ попытались усилить позиции в Артемовске, чтобы избежать полного окружения Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ усиливают группировку в Артемовске Сайт президента Украины

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Командование ВСУ усиливает группировку войск в Артемовске, чтобы избежать полного окружения. Кроме того, украинские боевики активизировали работу артиллерии и ведут огонь по ВС России из района города Часов Яр. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные российской разведки.

«Командование вооруженных формирований Украины пытается предотвратить полное окружение Артемовска. С этой целью отмечена переброска более или менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта», — отметил он.

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Марочко добавил, что ВСУ также усилили позиции в районе дорог снабжения.

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Накануне стало известно, что украинские военнослужащие сформировали четыре группировки в населенных пунктах вокруг Артемовска, чтобы помешать бойцам ЧВК «Вагнер» заблокировать город. Гражданское и военное руководство Украины считает, что бои в Артемовске необходимо продолжать. При этом ситуация в городе остается тяжелой для ВСУ, они несут большие потери.