Мир 06 марта 2023, 18:57 Украинское руководство выступило за продолжение боев в Артемовске Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска Фото: пресс-служба президента Украины

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Гражданское и военное руководство Украины пришли к единому мнению продолжать бои в Артемовске. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в западных СМИ прошла информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил вывести войска из окруженного Артемовска в целях сохранения остатков сил, однако Зеленский настоял на продолжении боев.

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Из офиса Зеленского сообщили, что украинский лидер спросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александра Сырского о дальнейших действиях на артемовском направлении.

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«Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте (Артемовске)», — сообщили в администрации Зеленского.

Однако российский эксперт считает, что несмотря на тактический принцип Залужного Зеленский не согласится отступать из Артемовска, поскольку Запад с него требует. По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, между главнокомандующим ВСУ и президентом Украины постоянно происходят разногласия.