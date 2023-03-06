Спецоперация 06 марта 2023, 21:33 ВСУ сформировали вокруг Артемовска группировки для сдерживания ЧВК «Вагнер» Бизнесмен Пригожин: вокруг Артемовска ВСУ создали 4 отряда для сдерживания ЧВК «Вагнер» freepik

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Командование ВСУ сформировало в населенных пунктах вокруг Артемовска четыре группировки, чтобы помешать бойцам ЧВК «Вагнер» заблокировать город. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба основателя частной военной компании Евгения Пригожина.

Штурмовые бригады «вагнеровцев» блокируют украинские части в городе. Для их сдерживания ВСУ создали несколько воинских подразделений.

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«Одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК „Вагнер“», — процитировала пресс-служба слова Пригожина.

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Основатель ЧВК также выступил за слаженное взаимодействие всех российских подразделений для достижения успеха операции.

Ранее Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой дать старикам и совсем молодым украинцам, которых руководство ВСУ кидает для обороны города, покинуть населенный пункт.