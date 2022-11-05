ВСУ обстреляли Херсон натовскими ракетами HIMARS | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 17:21 ВСУ обстреляли Херсон натовскими ракетами HIMARS ТАСС: две ракеты ВСУ упали у автовокзала Херсона

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Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Киевский режим в 15:25 обстрелял Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации», — сообщил представитель служб.

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Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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Ранее президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы гражданское население Херсона переместили из опасной зоны. Он сказал это, возложив цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства. Там же он встретился с волонтерами проекта «Мы вместе». Глава государства поблагодарил их за оказание помощи людям на освобожденных территориях.

Власти Херсонской области полагают, что в регионе скоро могут начаться активные боевые действия. Вероятно даже, что в ближайшие полторы-две недели.