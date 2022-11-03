Власти Херсонской области предупредили о скорой активизации боевых действий | 360°

03 ноября 2022, 11:06
Власти Херсонской области предупредили о скорой активизации боевых действий
Замглавы Херсонской области Стремоусов не исключил активизации боевых действий в регионе
Активизация боев в Херсонской области вероятна в ближайшие полторы-две недели. Такое заявление в эфире «Соловьев Live» сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Насчет боев в городе Херсоне тоже не исключена возможность. Я думаю, что это все может происходить в ближайшие полторы-две недели», — сказал он.
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По его словам, в данный момент Союзные силы отражают все атаки ВСУ в регионе. При этом большого скопления украинских сил на линии боевого соприкосновения пока не наблюдается.
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Утром 3 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались открыть огонь по Херсону из американских РСЗО HIMARS. Система противовоздушной обороны перехватила все ракеты.
В целом ситуация в Херсонской области остается напряженной. Мирных жителей продолжают вывозить за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Всего планируется переместить до 70 тысяч человек.
Ситуация в Херсоне
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