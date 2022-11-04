Путин отметил важность перемещения населения Херсона из опасной зоны | 360°

Важное 04 ноября 2022, 14:20 Путин отметил важность перемещения населения Херсона из опасной зоны Президент Путин: перемещение гражданского населения Херсона из опасной зоны очень важно РИА "Новости"

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Очень важно, что гражданское население Херсона переместили из опасной зоны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что мирные люди не должны страдать, сообщил ТАСС.

С таким заявлением глава государства выступил после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому по случаю празднования Дня народного единства.

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«Тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов», — отметил Владимир Путин.

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Ранее власти Херсонской области не исключили, что скоро в регионе начнутся активные боевые действия. По словам замглавы областной администрации Кирилла Стремоусова, все может начаться в ближайшие полторы-две недели. Он добавил, что российские военные отбивают все атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный эксперт Василий Дандыкин поддержал перемещение мирных жителей Херсона на левый берег Днепра. Это позволит ВС России успешнее выполнять задачи в ходе выполнения спецоперации на южном направлении, добавил он.