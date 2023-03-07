Спецоперация 07 марта 2023, 09:32 ВСУ маленькими группами начали отступать из Артемовска AFP: военный признал, что ВСУ отступают из Артемовска маленькими группами Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинские войска начали отступление из Артемовска. Они выводят свои подразделения небольшими группами по разбитым дорогам, рассказал Agence France Presse солдат Вооруженных сил Украины.

Журналисты застали его за починкой танка под Часовым Яром. Украинский боец уверен, что российские войска возьмут контроль над городом, поэтому ВСУ начали выводить свои силы. Он признал, что для этого могут использовать только разбитые дороги, но танки застревают в них и становятся мишенью для артиллерии.

Реклама

«Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами», — сказал солдат.

Реклама

Официально гражданское и военное руководство Украины поддержало продолжение боев за Артемовск, хотя западные СМИ рассказали о конфликте по этому поводу между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным — последний якобы настаивал на отступлении. ВСУ попытались усилить свои позиции, чтобы не допустить полного окружения города, но потеряли связь с тылом.