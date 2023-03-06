Спецоперация 06 марта 2023, 21:46 Гарнизон ВСУ в Артемовске потерял связь с тылом — СМИ Figaro: гарнизон ВСУ обречен на поражение в Артемовске из-за утраты связи с тылом РИА «Новости»

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Один из гарнизонов ВСУ в Артемовске оказался отрезанным от тыла, сообщила французская газета Le Figaro. По мнению автора статьи, оставшиеся в городе украинские военные обречены на провал, а ВС России скоро займет населенный пункт.

Журналисты напомнили, что российские военнослужащие постепенно окружают Артемовск с трех сторон. До начала спецоперации в городе проживали около 75 тысяч человек, сейчас едва наберется четыре с небольшим тысячи.

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Отработав «сдерживание» ВС России, украинские военные постараются покинуть населенный пункт, отметили авторы статьи. По их мнению, об этом говорят подорванные Украиной мосты.

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Ранее стало известно, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за позиции по Артемовску. Глава государства настаивал на продолжении боев, тогда как главком выступал за отвод оставшихся частей. Позже Зеленский встретился с Залужным и обсудил дальнейшие действия на этом направлении. Главком ВСУ поддержал оппонента в намерении биться за населенный пункт, сообщили в офисе президента.