06 марта 2023, 07:26
СМИ сообщили о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за ситуации в Артемовске
Bild: ситуация разногласия произошли между Зеленским и Залужным из-за Артемовска
Ситуация вокруг Артемовска стала камнем преткновения между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Последний еще несколько недель назад задумывался об отступлении из населенного пункта. Об этом написала который немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, у Залужного и Зеленского сейчас сложились совершенно разные взгляды на то, как следует действовать в Артемовске.«Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута», — сказано в статье.
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При этом киевские власти заявили газете, что считают верным решение о продолжении удерживания Артемовска. Однако неназванный украинский военный аналитик в разговоре с изданием предположил, что ВСУ поддерживают позицию Залужного. Эксперт добавил, что большинство военных не понимают, почему надо и дальше удерживать город, если украинские солдаты оказались в окружении.
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Ожесточенные бои за Артемовск идут долгое время. На прошлой неделе стало известно, что российские силы практически взяли город. Ранее СМИ писали, чт о украинские военные готовятся к отступлению.
Владимир Зеленский
Украина
Артемовск
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