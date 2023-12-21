Спецоперация 21 декабря 2023, 13:34 ВСУ хотели за 15 дней заблокировать Мелитополь Генштаб: ВСУ планировали за 15 суток контрнаступления блокировать Мелитополь РИА «Новости»

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Во время контрнаступления командование Вооруженных сил Украины планировало за 15 дней осадить Мелитополь, затем пойти на Мариуполь и прорваться к Крыму. Начальник Генштаба ВС России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов объявил об этом на брифинге для иностранных военных атташе, сообщило Минобороны.

К июню, по его информации, украинские войска перебросили на Запорожское направление группировку численностью до 50 батальонов, а потом увеличили ее более чем в полтора раза, до 80 батальонов. Подразделения снабдили 230 танками и более тысячи боевых бронемашин, наполовину импортных.

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«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом», — сказал он.

Герасимов заявил, что в ответ на это российские войска создали эшелонированную систему инженерных заграждений, обустроили огневые позиции и оборонительные рубежи.

ВСУ не удалось осуществить свои планы, и контрнаступление, по признанию президента Украины Владимира Зеленского, провалилось. Минные поля назвали одним из главных преимуществ российской армии. Неудачи на поле боя заставили Запад задуматься о переговорах с Россией.