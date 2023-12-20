Мир 20 декабря 2023, 08:12 Зеленский оправдался за провал контрнаступления ВСУ Зеленский: ВСУ провалили контраступ из-за раскрытого заранее направления удара РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потерпели поражение в контрнаступлении, так как направление основной битвы раскрыли заранее. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Он пояснил, что ВСУ испытывали сложности на юге. Контрнаступление не удалось, потому что все открыто сообщали, какие цели преследует украинская армия. Командование ВСУ неоднократно говорило, куда войска направляются.

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«Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что не собирается раскрывать детали наступления и обороны ВСУ на 2024 год.

Он признался, что не знает, когда закончится украинский конфликт. При этом переговоры в этом вопросе Зеленский назвал неактуальными. Командование армии и Генштаб ВСУ предложили призвать дополнительно до 500 тысяч человек, добавил президент республики.