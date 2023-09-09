09 сентября 2023, 19:41
Нестандартные минные поля ВС РФ стали большой проблемой для ВСУ — СМИ
BI: нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ
Российские военные подготовили новый сюрприз для ВСУ. Нестандартные минные поля стали серьезной проблемой для контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщило издание Business Insider.
«Российские минные поля, в особенности те, которые прикрываются минометами и артиллерией или авиационными ударами с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются постоянной проблемой для Украины», — отметили авторы статьи.
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Теперь это усложняется тем, что вид минных полей поменялся: они стали «нестандартными» в плане их размеров и расположения на земле, сообщили журналисты. В связи с этим привычные украинские тактики по их разминированию стали неэффективны.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские системы Patriot на Украине практически не приносят пользы. Дело в том, что российские военные уничтожают радары к ЗРК, после чего система ПВО становится уязвимой для ракет.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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