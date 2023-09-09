Мир 09 сентября 2023, 19:41 Нестандартные минные поля ВС РФ стали большой проблемой для ВСУ — СМИ BI: нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные подготовили новый сюрприз для ВСУ. Нестандартные минные поля стали серьезной проблемой для контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщило издание Business Insider.

«Российские минные поля, в особенности те, которые прикрываются минометами и артиллерией или авиационными ударами с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются постоянной проблемой для Украины», — отметили авторы статьи.

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Теперь это усложняется тем, что вид минных полей поменялся: они стали «нестандартными» в плане их размеров и расположения на земле, сообщили журналисты. В связи с этим привычные украинские тактики по их разминированию стали неэффективны.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские системы Patriot на Украине практически не приносят пользы. Дело в том, что российские военные уничтожают радары к ЗРК, после чего система ПВО становится уязвимой для ракет.