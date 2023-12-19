Мир 19 декабря 2023, 13:53 Сокращение помощи Запада заставит Украину пойти на переговоры с Россией Bloomberg: европейские союзники Украины задумались о переговорах с Россией РИА «Новости»

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Политические споры в США и Евросоюзе о военной помощи Украине зашли в тупик. Это ставит под вопрос возможность ВСУ удерживать оборону перед наступлением российских войск и защищать города, порты и электростанции от ракетных ударов. Сложившаяся ситуация вынудит украинские власти пойти на переговоры о перемирии с Россией. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники пояснили, что командование российских войск воспользуется ослаблением противника, чтобы установить контроль над большей частью территории. Без возможности удерживать оборону Украина вынуждено примет соглашение о прекращении огня на условиях российской стороны

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Источники добавили, что скептицизм в отношении возможностей украинских войск возник после провального контрнаступления прошедшим летом. Западные политики усомнились в возможности ВСУ вернуть утраченные территории.

Авторы статьи отметили, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам о прекращении боевых действий, но все упирается в решение Украины, которая законодательно запретила вести диалог с президентом Владимиром Путиным, что страны Запада игнорируют.

Затягивание боевых действий усложнит проведение мирных переговоров в дальнейшем. Такое заявление ранее сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что странам Запада необходимо осознать всю ошибочность своих действий, продолжая поставки вооружений на Украину. Министр добавил, что здравомыслящие политики в странах НАТО и Евросоюза уже пришли к пониманию, что развязанная через Украину кампания против России зашла в тупик.