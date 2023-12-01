Спецоперация 01 декабря 2023, 17:40 Зеленский признал отсутствие результатов контрнаступления ВСУ Зеленский: контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло желаемых результатов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

Украинский лидер в очередной раз заявил, что причиной провала наступления стали недостаточные поставки вооружения со стороны Запада.

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«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов», — подчеркнул Зеленский.

Нехватка боеприпасов может привести к отступлению украинских войск. ВСУ остро нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, отметил президент.

Он также добавил, что с наступлением зимы началась новая фаза конфликта. Ситуация в зоне боевых действий осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре, заявил глава государства.

По итогам одного из последний совещаний Зеленский сообщил, что ВСУ сосредоточатся на возведении оборонительных сооружений. Их построят не только в зоне боевых действий, но и на границе с Россией и Белоруссией.