01 декабря 2023, 17:40
Зеленский признал отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Зеленский: контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов
Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло желаемых результатов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).
Украинский лидер в очередной раз заявил, что причиной провала наступления стали недостаточные поставки вооружения со стороны Запада.
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«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов», — подчеркнул Зеленский.
Нехватка боеприпасов может привести к отступлению украинских войск. ВСУ остро нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, отметил президент.
Он также добавил, что с наступлением зимы началась новая фаза конфликта. Ситуация в зоне боевых действий осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре, заявил глава государства.
По итогам одного из последний совещаний Зеленский сообщил, что ВСУ сосредоточатся на возведении оборонительных сооружений. Их построят не только в зоне боевых действий, но и на границе с Россией и Белоруссией.
Владимир Зеленский
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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