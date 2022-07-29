Украинские военнопленные, пострадавшие при обстреле СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ, попали в больницы Донецка. Хирург одной из больниц, куда поступили семь раненых, сообщил о состоянии пострадавших. Видео с его рассказом опубликовало РИА «Новости».

«Доставили скорой медицинской помощью семь военнопленных украинской армии с поражениями разной локализации. Всем оказана хирургическая комбинированная помощь. Сейчас они находятся в реанимационном отделении и получают всю необходимую помощь», — отметил врач.

По его словам, все пострадавшие в тяжелом состоянии. В основном у них ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов: «кишечника — разной локализации, селезенки, забрюшинного пространства, почек».

ВСУ обстреляли колонию в Еленовке в ночь на 29 июля. На месте нашли обломки боеприпаса американской РСЗО HIMARS.Погибли 53 человека, еще 75 пострадали. В Минобороны России заявили, что Украина решила запугать своих солдат, чтобы они не сдавались в плен. Вероятно также, что обстрел стал местью находившимся в колонии «азовцам»* за то, что те покинули «Азовсталь».

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.