На месте обстрела СИЗО в поселке Еленовка обнаружили обломки боеприпаса HIMARS. РИА «Новости» опубликовало видео с фрагментами американских ракет.

При этом, по данным агентства, в украинском генштабе отрицают факт обстрела колонии с военнопленными.

Обстрел произошел в ночь на пятницу. В колонии находились украинские военнопленные, в частности, боевики «Азова».* Погибли 53 человека, еще 75 пострадали.

Многие связали трагедию с тем, что пленные в последнее время слишком много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения и о том, что к ним причастно высшее руководство Украины. На это указали заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, известный российский военкор Дмитрий Стешин, военный корреспондент Александр Коц.

В Минобороны считают, что Украина попыталась таким образом запугать своих солдат, чтобы те перестали сдаваться в плен. Российское оборонное ведомство назвало произошедшее «вопиющей провокацией».

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.