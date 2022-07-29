Минобороны назвало «вопиющей провокацией» удар ВСУ по колонии в Еленовке

ВСУ целенаправленно совершили «кровавую провокацию», ударив ночью по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Целью было запугать солдат, чтобы они перестали сдаваться в плен, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — подчеркнул Конашенков.

В изоляторе, который обстреляли со стороны Украины, находились, в том числе, боевики «Азова»*. По нему ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. На данный момент известно о 40 погибших и 75 раненых украинцах. Кроме того, пострадали восемь сотрудников изолятора.

«Обстоятельства данной провокации расследуются», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.