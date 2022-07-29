Число погибших после удара ВСУ по колонии в Еленовке возросло до 53

Жертвами атаки украинских военных по территории Волновахской исправительной колонии № 120 в Еленовке стали 53 человека, сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики. Еще 75 человек получили ранения.

В учреждении содержались украинские военнопленные. Предположительно, ВСУ вели огонь из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной Республики», — добавили представители ДНР.

На удар по колонии отреагировали в Минобороны России. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал атаку «вопиющей провокацией».