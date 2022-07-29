ВСУ обстреляли колонию с военнопленными из «Азова» в Еленовке

Ночью ВСУ ударили по тюрьме в Еленовке и попали в барак с пленными националистами из «Азова»*. Погибли 40 человек, 130 ранены, сообщил в неофициальном Теlеgrаm-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Предположительно, при обстреле ВСУ использовали РСЗО HIMARS.

«Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта», — заметил Безсонов.

Известный российский военкор Дмитрий Стешин отметил, что у украинской армии «морали нет вообще». Он связал удар по тюрьме с тем, что «пленные заговорили».

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц также напомнил, что колонию в Еленовке обстреляли «на фоне многочисленных интервью пленных „азовцев“*, которые появились в разных СМИ в последние дни».

«Боевики „Азова“* много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны», — отметил Коц.

Он заключил, что удар HIMARS — «попытка закрыть рот навсегда и запугать тех, кто выжил».

Военкор предположил, что убийство пленных «повесят на Россию».

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.