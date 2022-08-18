Временный лагерь иностранных наемников разбили в Харькове

Военные ударили по временному пункту размещения иностранных наемников в Харькове. В результате удара погибли более 90 бойцов, сообщило Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков», — доложило министерство в ежедневной сводке.

По данным оборонного ведомства, в результате этого погибли более 90 наемников.

Кроме того, войска вывели из строя 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, оставшихся военных вывели в тыл. Потери личного состава понесли 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты вблизи Белой Криницы и Великого Артаково и первый батальон 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровского Николаевской области.

Минобороны РФ ранее сообщило, что с 8 июля по 5 августа количество иностранных наемников в украинской армии сократилось с 2741 до 2192 человек. К националистам в числе прочих примкнули бывшие военнослужащие афганской национальной армии и спецназовцы. Вернувшиеся на родину иностранцы пожаловались на постукраинский синдром.