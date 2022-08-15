Иностранных наемников на Украине ждет бесславная смерть

Приехавшие на Украину наемники из стран Запада недооценили силы российской армии, которая полностью их перемалывает, а оставшиеся в живых сталкиваются с посттравматическими расстройствами. Об этом заявил политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя брифинг Минобороны.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Ликвидация наемников

Сегодня я бы отметил сообщение об уничтожении более 100 наемников и ранении более 50 из Польши, Германии и других стран в районе Золочева. Это хороший сигнал для тех жителей стран Запада, которые все еще хотят воевать. Теперь их количество значительно уменьшится.

Более того, в американских СМИ распространяются статьи о постукраинском синдроме наемников, которые вернулись из Донбасса. Через короткий срок они заканчивают жизнь самоубийством, а те, кто выжил, рассказали, что такого врага они не ожидали увидеть. Их перемалывают до того, как они успели вступить в боевые действия. Они не были готовы к тому, как ведет специальную операцию Россия. Теперь из Америки уже вряд ли поедут большие толпы наемников.

Это посыл всем остальным. Они буквально говорят: «Посмотрите, что с нами произошло, то же будет с вами. Так что прежде, чем ехать за три тысячи долларов на Украину, подумайте, готовы ли вы умереть за непонятную страну, которую вы даже не можете найти на карте».

Угрозы ВСУ

Угрозы нападения на Запорожскую АЭС достаточно реальны. ВСУ это демонстрируют, нанося удары по атомной станции. Это делается в комплексе с требованиями Евросоюза и США сделать демилитаризованную зону вокруг АЭС и отдать ее под контроль Украины. Это невозможно и неприемлемо. Поэтому необходимо провести оборонительную акцию. Это позволит российским войскам сохранить огромную территорию от радиационного заражения и спасти миллионы жизней.

Угрозы в адрес Крымского моста достаточно эфемерны. Там хорошая оборона. Но нужно быть готовым к любой провокации. Сама Украина на такой шаг не готова, но может на него пойти под давлением блока НАТО и западных спецслужб. Но любая подобная провокация в сторону Крымского моста позволит России расширить территорию спецоперации вплоть до очищения всей Европы от нацизма.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием по поселку Золочев в Харьковской области уничтожены более 100 боевиков из Польши и Германии. Кроме того ранения получили более 50 наемников.