ВС России ликвидировали в Николаевской области около 60 украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники», — сказано в сводке ведомства за последний сутки.

Еще более 40 националистов ликвидировали в районах Лозового, Белогорки, Белой Криницы, а также 30 — в районе Славянска. Ведомство добавило, что свыше трети мобилизованных в 10-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ украинцев дезертировали, подразделение укомплектовано меньше чем на половину.

Кроме того, ВС России уничтожили более трех тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и мин в районе Славянска.