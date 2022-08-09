На Украине сейчас воюют около двух тысяч иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в официальном Telegram-канале министерства.

«За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что за прошедшие недели на Украину прибыли еще 175 иностранных наемников, в том числе 81 боевик из Грузии.

«Количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины», — сообщил генерал.

За период с 8 июля по 5 августа больше всего погибло наемников из Польши — 99 человек. Также были уничтожены 36 боевиков из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из США и другие.

Ранее в Запорожской области киевским властям предложили вспомнить слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Такой был ответ на их заявления о контрнаступлении на освобожденные Россией территории.