Некоторые бывшие афганские спецназовцы примкнули к украинским нацистским группировкам. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Еще весной американские власти собирались отправить на Украину бывших военнослужащих афганской национальной армии. При этом бежавшие из Афганистана солдаты до сих пор ждут, что их заберут.

«Порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США», — сказал Кабулов в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что американские власти, вероятно, не собираются пускать бывших спецназовцев на территорию страны. Такое поведение дипломат назвал абсолютно хамской манерой США.

«Часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — отметил Кабулов.

По его словам, остальные афганские бойцы встают на сторону «Исламского государства»*. После этого они отправляются воевать как в Ирак, так и в Сирию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.