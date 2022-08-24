Возобновил работу центральный рынок освобожденного Лисичанска

Жители Лисичанска вернулись к мирной жизни. В городе возобновил работу центральный рынок. На нем продают хлеб, мясо, сладости и другие продукты, сообщили «Известия».

Продавцы расставили торговые палатки и разложили товары: конфеты, мясо, чай, майонез и другие продукты. В отдельном ларьке выставили свежий хлеб и пирожки, за ними выстроилась очередь. Жители города долгое время прятались в подвалах от бомбежек и питались запасами.

«Страшно было, они нас бомбили, осколки по двору летали, внуки в подвале сидели полтора месяца. Они как вылезли на улицу, белые были как стены», — рассказали покупательницы.

Они сообщили, что украинские националисты стреляли по домам, в жилых районах ставили боевую технику и реактивные системы залпового огня. Но теперь снова можно гулять по городу, как в мирное время.

Первые российские военные вошли в Лисичанск 29 июня, а 3 июля объявили о его полном освобождении. Националистов буквально выманивали из города для того, чтобы сберечь мирных жителей и инфраструктуру. Восстановить освобожденные города Луганской Народной Республики поможет Минстрой РФ.