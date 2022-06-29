Передовые группы военных уже вошли в Лисичанск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет», — написал Кадыров.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные понесли в пригороде Лисичанска большие потери. Треть военнослужащих сдались в плен, остальные погибли. Военный аналитик и политолог Михаил Онуфриенко заявил, что вооруженные силы РФ могут физически блокировать последнюю дорогу Лисичанск-Северск уже в течение суток.

Также стало известно о том, что Донецкая Народная Республика провела с Украиной обмен пленными по формуле «144 на 144». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что большинство бойцов союзной армии ДНР и России, переданные Украиной, ранены и нуждаются в медицинской помощи.