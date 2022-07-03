Чеченский командир раскрыл тактику боев за Лисичанск

Тактику союзных войск при взятии Лисичанска РИА «Новости» рассказал командир полка «Ахмат», Герой России Замид Чалаев. Он раскрыл, как «выманивали» националистов из города, чтобы исключить потери среди мирных жителей.

Чалаев отметил, что союзные войска России и ЛНР знали о большом скоплении сил ВСУ в Лисичанске. В городе также оставалось много гражданских.

«Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их. <…> Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали», — поведал командир «Ахмата».

Некоторые позиции сдавали намеренно, чтобы выманить украинские войска из густонаселенных районов.

Россия полностью взяла под контроль Лисичанск. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Также освобождены населенные пункты вокруг города, в том числе Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.