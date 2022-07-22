Минстрой начал восстановление недавно освобожденных территорий ЛНР

Специалисты Минстроя начали заниматься восстановлением недавно освобожденных территорий ЛНР. Первые задачи они выполнят уже в 2022 году, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

По словам Файзуллина, представители министерства второй день работают в Луганской Народной Республике.

«Объехали практически все разрушенные территории, и Северодонецк, и Лисичанск, и Рубежное. Отработали на тех территориях, которые только недавно были освобождены. Сегодня приступаем к работам по восстановлению жизни на этих территориях», — отметил министр.

Он добавил, что специалистам придется выполнить большое количество задач. Завершать их будут поэтапно вместе с привлеченными регионами и правительством. Первые поставленные цели пообещали выполнить уже в 2022 году.

Как уточнили в пресс-службе Минстроя, во время поездок по ЛНР Файзуллина сопровождал председатель правительства республики Сергей Козлов. Вместе они определили первостепенные задачи по восстановлению разрушенной инфраструктуры и жилья.