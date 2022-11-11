Спецоперация 11 ноября 2022, 14:46 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Власти Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге РИА «Новости»

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Власти Украины объявили воздушную тревогу в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса «Карта воздушных тревог».

Это уже вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось о повышенной угрозе удара с воздуха в Одесской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам Украины и энергетической инфраструктуре. На всей территории страны с 20 октября ввели режим экономии энергии.

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Украинская компания «Укрэнерго» сообщала, что без света в рамках согласованных веерных отключений подачи электричества 11 ноября останутся жители Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с «360» предположил, что американское правительство вступит в переговоры с Россией, если над Украиной нависнет угроза потери государственности.

При этом президент США Джо Байден заявлял, что конфликт не завершится без отвода российских войск.