11 ноября 2022, 14:46
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Власти Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса «Карта воздушных тревог».
Это уже вторая воздушная тревога на Украине за сутки. Ранее сообщалось о повышенной угрозе удара с воздуха в Одесской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
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Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам Украины и энергетической инфраструктуре. На всей территории страны с 20 октября ввели режим экономии энергии.
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Украинская компания «Укрэнерго» сообщала, что без света в рамках согласованных веерных отключений подачи электричества 11 ноября останутся жители Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с «360» предположил, что американское правительство вступит в переговоры с Россией, если над Украиной нависнет угроза потери государственности.
При этом президент США Джо Байден заявлял, что конфликт не завершится без отвода российских войск.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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