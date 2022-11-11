Мир 11 ноября 2022, 10:22 Веерные отключения введут по всей Украине 11 ноября «Укрэнерго»: 11 ноября всю Украину ждут веерные отключения электроэнергии РИА «Новости»

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Украинцы останутся без света 11 ноября в рамках запланированных веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Больше всего отключения затронут украинскую столицу, а также Черниговскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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Накануне в стране также прошли веерные отключения. Украина столкнулась со сложностями с электрообеспечением после того, как Россия начала наносить удары по объектам критически важной инфрастуктуры.

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Ежедневно на Украине звучит воздушная тревога. Последняя была рано утром в пятницу в Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Тем временем замглавы Минэкономики страны Тарас Качка заявил, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать финансовую помощь Украине, то Россия победит.