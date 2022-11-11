Спецоперация 11 ноября 2022, 05:14 Воздушная тревога зазвучала сразу в нескольких украинских областях Власти восьми областей Украины сообщили о воздушной тревоге Pxhere

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Сразу в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сирена звучит в Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях страны. Такие данные следуют из онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

После теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины. Военнослужащие российской армии наносятся удары только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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10 ноября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской областях Украины. Кроме того, сирены зазвучали в той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

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На Украине уже готовятся ввести веерные отключения электроэнергии. Самые большие ограничения ждут украинскую столицу и Киевскую область, а также о Житомирскую, Черкасскую и Черниговскую области.