Мир 11 ноября 2022, 07:49 Байден предположил, что конфликт на Украине завершится после вывода российских войск Президент США Байден: конфликт на Украине не будет решен без отвода российских войск Викимедиа

Читать 360tv в

Американский президент Джо Байден высказал мнение о том, что конфликт на Украине удастся урегулировать только после вывода оттуда российской армии. Об этом написал ТАСС.

Реклама

Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — сказал он журналистам перед вылетом в зарубежное турне.

Байден сначала отправится в Египет, где будет участвовать в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), потом — в Камбоджу, где пройдет саммит США — АСЕАН и саммит стран Восточной Азии. После американский лидер полетит в Индонезию на саммит (G20).

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — денацификация и денационализация соседней страны, а также защиты людей Донбасса. Российская сторона не раз говорила, что готова к переговорам. Однако сама Украина от них пока отказывается.