Эксклюзив 11 ноября 2022, 11:50 США начнут переговоры с Россией в случае угрозы существования Украины Политолог Мезюхо: США пойдут на переговоры с РФ в случае угрозы существования Украины РИА «Новости»

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США пойдут на прямые переговоры с Россией в случае появления угрозы существования Украины как суверенного государства. Об этом «360» рассказал председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо.

«Когда над киевским режимом нависнет прямая угроза существования, США пойдут на переговоры с Россией на любых условиях», — заявил он.

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Мезюхо отметил, что администрация американского президента подведет Владимира Зеленского в случае серьезного перелома на фронте. Сейчас США больше заняты собственными внутриполитическими проблемами и конечная позиция по переговорам с Россией пока не сформирована.

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«США еще сами не определились, на какие компромиссы они могут пойти в переговорах с Россией по поводу Украины. Они понимают, что в любом случае РФ одержит победу в спецоперации», — добавил Мезюхо.

Политолог отметил, что больше всего американские власти заинтересованы в сохранении украинской государственности для будущего противостояния с Россией.

Президент США Джо Байден предположил, что конфликт на Украине не завершится без полного отвода российских войск.

Ранее посол РФ Антонов отметил, что при желании США завершат противостояние на Украине «по одному щелчку пальцев».