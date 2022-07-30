Володин заявил, что за ударом по СИЗО в Еленовке стоят Зеленский и США

За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке «стоят президент Зеленский и Вашингтон», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, целью было не допустить «нового Нюрнбергского процесса», где пленные нацисты стали бы давать показания.

«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», — отметил Володин.

Он добавил, что публичные признания своих зверств националистами батальона «Азов»* неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

ВСУ обстреляли СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке в ночь на 29 июля. На месте происшествия нашли фрагменты американского боеприпаса HIMARS. В Пентагоне заявили, что удар якобы был «непреднамеренным».

Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» предположил, что США не одобрят удара Украины по ее пленным, поскольку сами американцы относятся к своим пленным с трепетом и всегда пытаются их вызволить.

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.