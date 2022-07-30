Пентагон допустил «непреднамеренную» атаку ВСУ по СИЗО в Еленовке

Удар по СИЗО в Еленовке был «непреднамеренным». В Пентагоне заявили, что если украинская сторона и причастна к атаке, то не собиралась бить именно по месту, где содержали военнопленных.

Позицию американского военного ведомства озвучил его высокопоставленный представитель, сообщило РИА «Новости».

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — подчеркнул чиновник.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отмечал, что у США нет информации по инциденту.

ВСУ обстреляли Еленовку в ночь на 29 июля, по населенному пункту выпустили 12 снарядов крупного калибра. Часть ракет попали в барак с пленными националистами из «Азова»*. В результате удара погибли 53 человека. На месте обстрела СИЗО обнаружили обломки боеприпаса HIMARS. Украинская сторона факт обстрела Еленовки отрицает.

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.