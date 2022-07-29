США вряд ли одобрят кровавую месть Украины «азовцам»

ВСУ впервые ударили по собственным военнопленным — скорее всего, из мести за то, что те вышли из «Азовстали», предположил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. При обстреле СИЗО в Еленовке применили американские ракеты. США, с трепетом относящиеся к своим пленным, едва ли одобрят такие методы.

Далее — прямая речь.

ВСУ применили новую тактику ведения боевых действий. Они уничтожают собственных военнопленных, находящихся на освобожденной территории. Был нанесен удар ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. Убиты 53 человека, преимущественно бойцы «Азова»*, которые вышли из комбината и сдались в плен, хотя по приказу Киева должны были умереть, биться до последнего патрона. Весь Киев думал, что «азовцы»* станут героями, о которых будут слагать песни на Украине.

Скорее всего, это месть своим же за то, что они не выполнили приказ и сдались. С другой стороны, это напоминание вэсэушникам, которые хотят сдаться в плен союзным войскам и не знают, как это сделать. В последнее время они начали сдаваться, но зажаты на линии боестолкновения: назад нельзя — там заградительные отряды из националистов, впереди — минные поля. Днем это невозможно — убьют свои же снайперы на линии соприкосновения, ночью — проблематично...

Даже США не бьют по своим пленным

Любопытно, что это типовая пятиэтажная тюрьма советского образца, в камерах содержатся до четырех-пяти человек. Такое количество убитых и раненых говорит о том, что удар был нанесен не одной, а минимум двумя ракетами HIMARS. Видимо, он был очень сильным — массированный удар точечным оружием в одно сконцентрированное место.

Знают ли американцы, по каким целям бьют их ракеты? Известно, что они очень болезненно относятся к своим пленным и при первой возможности пытаются их вызволить, посылают ДРГ для этого. Американцы никогда не били ракетами по собственным пленным. Как они отреагируют — пока неизвестно. Скорее всего, никак, ведь удар был нанесен по украинцам, а не по американцам. Думаю, они проглотят это. Но на самом деле это действительно новое, такого еще не было в действиях ВСУ.

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.