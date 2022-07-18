Войска ЛНР взяли под контроль Северск

Войска Луганской Народной Республики взяли населенный пункт Северск под свой контроль. Об этом РИА «Новости» заявили в МВД ЛНР.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинские националисты поэтапно стали отступать из Северска. По его словам, командование ВСУ отдало приказ сделать это маленькими группами и скрытно.

Также Союзные войска взяли Северск под оперативный контроль, а силы Донецкой Народной Республики начали зачистку его восточной части.

До этого войска ДНР вошли в другой важный населенный пункт ДНР — Соледар. ВСУ оттуда ведут обстрелы жилых районов, в которых проживают мирные люди.

Ранее представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что войска взяли в полукольцо город Авдеевку. По его прогнозам, освобождение Донбасса от нацистов завершится до конца 2022 года, писала газета «Известия».