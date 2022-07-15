Союзные подразделения в Северске взяли стратегическую инициативу

Стратегическая инициатива в Северске оказалась на стороне союзных подразделений. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

«Сейчас союзные подразделения ведут бои в Северске. Стратегическая инициатива на нашей стороне, операция идет по плану», — сказал он.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска поэтапно стали отступать из Северска. По его словам, их командование отдало приказ сделать это скрытно и маленькими группами.

Ранее Союзные войска взяли Северск под оперативный контроль, а силы Донецкой Народной Республики приступили к зачистке его восточной части. Незадолго до этого они вошли в другой важный населенный пункт ДНР — Соледар. ВСУ оттуда ведут обстрелы жилых районов.